We use cookies, and by continuing to use this site or clicking "Agree" you agree to their use. Full details are in our Cookie Policy
Accept

嘉盛 ，全球在线交易商的领军者之一

  • 一站式参与交易全球场外金融市场，涵盖货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股
  • 嘉盛创始于1999年，15年以来持续助力中文交易者
  • 母公司StoneX Group Inc.，百年历史且名列58名的“全球财富500强” 企业
  • 多种出入金方式供您选择，提供安全、便捷的出入金体验
开立真实账户
*场外产品交易存在高风险。点差将根据市场波动、可用流动性等市场条件的不同而变化。增加杠杆增加风险。
开立真实账户
*场外产品交易存在高风险。点差将根据市场波动、可用流动性等市场条件的不同而变化。增加杠杆增加风险。
货币对
参与世界上交易量最大的货币对交易市场，交易80余种货币对，包括英镑/美元，欧元/美元，美元/离岸人民币等。
了解更多
股票
交易热门全球公司股票，包括在美国与香港上市的众多中概股，包括脸书、苹果、 阿里巴巴等。
了解更多
股指
交易全球热门指数，包括华尔街道琼斯指数，中国A50指数，恒生中国企业指数等。
了解更多
原油及大宗商品
交易场外原油与大宗商品。包括场外英美原油等
了解更多
贵金属
金融市场的避风港是贵金属，它在经济危机中最受欢迎，例如黄金/美元与白银/美元。
了解更多
为什么选择嘉盛  
20年风云变化，嘉盛不改初心。创始于1999年，嘉盛15年以来持续助力中文交易者，为交易者提供交易所需的稳定性和潜在机会，助其实现交易理想。  
开立真实账户
交易 80 余种货币对和黄金白银
强有力的金融监管  
嘉盛在企业监管、财务报告和披露方面均依照最高标准执行，同时成员企业在美国、英国等全球7大监管辖区受监管。 您的交易资金将与我们的资金分离并被保管在顶级银行的隔离账户。即使我们停止经营，您的资金仍然安全。 
性能非凡的平台
一站式交易全球场外金融市场  
创始于1999年，嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一，凭借卓越的交易体验、出色的执行、以及贯彻的低成本，嘉盛集团赢得了全球客户的信赖与忠诚！嘉盛场外产品覆盖黄金白银等贵金属、货币对、股指、英美原油、美港股、ETF基金、铁矿石 、铜等大宗商品。  
全球市场引领者
屡获殊荣的交易平台和工具  
无论您是交易新手，还是交易老手，我们为不同类型的交易者提供合适的交易平台，包括嘉盛专属交易平台、嘉盛MetaTrader4、MetaTrader5 平台，您都可以找到适合的平台满足您的独特交易需求。
StoneX
StoneX集团旗下公司   
嘉盛是纳斯达克上市公司StoneX集团旗下公司，StoneX集团以其强劲的财务表现和稳固的安全性为您提供支撑。资金实力雄厚，嘉盛集团将所有客户的资金单独隔离存放以保护其资产安全。  

备受嘉盛客户青睐的MT4、MT5及嘉盛专属交易平台

  • 嘉盛MT5交易平台

    中国客户首选，嘉盛最先进、最优化的MetaTrader平台
    - 530种股票、股指、现货贵金属、货币对等场外交易产品
    - 提供比MT4更强大的工具和市场分析支持
    - 产品显示、搜索支持中文

  • 嘉盛MT4交易平台

    全球最受欢迎的交易平台之一
    -120种股指、现货贵金属、货币对等场外交易产品
    - 提供场外大宗商品期货交易
    - 提供实时账户数据，无第三方桥接

  • 由嘉盛自主研发的交易平台

    - 4500多种股票、股指、现货贵金属、货币对等场外交易产品
    - 80多种技术指标、强大的图表工具和分析工具

选择您的交易平台
MT5, Trading Platforms
竭诚的支持
嘉盛的中文客服团队通常在北京时间周一早上5点至周六早上5点期间*为您提供24小时的服务。
带有符号的人的化身大纲
带有符号的人的化身大纲

开设新账户协助

我们的专员将和您取得联系，帮助您开设新账户并解答您的问题。
性能非凡的平台
性能非凡的平台

个性化的平台指导

我们将通过电子邮件、短信或微信与您联系，为您推荐平台资源、网络研讨会以及视频，给您带来个性化的平台指导。
蓝色图标两线图
蓝色图标两线图

优化您的交易计划

我们将通过邮件为您带来相关资源信息，帮助您优化您的交易。
蓝色的警钟图标
蓝色的警钟图标

推送最新相关资讯

我们将通过邮件告知您一些对账户产生影响的服务改善或改变，比如监管、保证金以及价格变动。
客户支持

成为嘉盛的VIP客户，一对一连线嘉盛专属市场策略师，享受更多优惠和服务，开启极致的交易之旅。

了解更多

金价回落：回调还是黄金/美元多头无力回天？
James Stanley
昨日 04:13 上午
    美元价位行情：欧元/美元、美元/日元、黄金
    James Stanley
    九月 6, 2023 03:25 上午
      美元/加元前景仍然看涨–本周明星货币对
      Fawad Razaqzada
      九月 5, 2023 03:15 上午