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为什么选择嘉盛
20年风云变化，嘉盛不改初心。创始于1999年，嘉盛15年以来持续助力中文交易者，为交易者提供交易所需的稳定性和潜在机会，助其实现交易理想。
强有力的金融监管
嘉盛在企业监管、财务报告和披露方面均依照最高标准执行，同时成员企业在美国、英国等全球7大监管辖区受监管。 您的交易资金将与我们的资金分离并被保管在顶级银行的隔离账户。即使我们停止经营，您的资金仍然安全。
一站式交易全球场外金融市场
创始于1999年，嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一，凭借卓越的交易体验、出色的执行、以及贯彻的低成本，嘉盛集团赢得了全球客户的信赖与忠诚！嘉盛场外产品覆盖黄金白银等贵金属、货币对、股指、英美原油、美港股、ETF基金、铁矿石 、铜等大宗商品。
屡获殊荣的交易平台和工具
无论您是交易新手，还是交易老手，我们为不同类型的交易者提供合适的交易平台，包括嘉盛专属交易平台、嘉盛MetaTrader4、MetaTrader5 平台，您都可以找到适合的平台满足您的独特交易需求。
StoneX集团旗下公司
嘉盛是纳斯达克上市公司StoneX集团旗下公司，StoneX集团以其强劲的财务表现和稳固的安全性为您提供支撑。资金实力雄厚，嘉盛集团将所有客户的资金单独隔离存放以保护其资产安全。
备受嘉盛客户青睐的MT4、MT5及嘉盛专属交易平台
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嘉盛MT5交易平台
中国客户首选，嘉盛最先进、最优化的MetaTrader平台
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由嘉盛自主研发的交易平台
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竭诚的支持
嘉盛的中文客服团队通常在北京时间周一早上5点至周六早上5点期间*为您提供24小时的服务。