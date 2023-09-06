20年风云变化，嘉盛不改初心。创始于1999年，嘉盛15年以来持续助力中文交易者，为交易者提供交易所需的稳定性和潜在机会，助其实现交易理想。

强有力的金融监管 嘉盛在企业监管、财务报告和披露方面均依照最高标准执行，同时成员企业在美国、英国等全球7大监管辖区受监管。 您的交易资金将与我们的资金分离并被保管在顶级银行的隔离账户。即使我们停止经营，您的资金仍然安全。

一站式交易全球场外金融市场 创始于1999年，嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一，凭借卓越的交易体验、出色的执行、以及贯彻的低成本，嘉盛集团赢得了全球客户的信赖与忠诚！嘉盛场外产品覆盖黄金白银等贵金属、货币对、股指、英美原油、美港股、ETF基金、铁矿石 、铜等大宗商品。

屡获殊荣的交易平台和工具 无论您是交易新手，还是交易老手，我们为不同类型的交易者提供合适的交易平台，包括嘉盛专属交易平台、嘉盛MetaTrader4、MetaTrader5 平台，您都可以找到适合的平台满足您的独特交易需求。